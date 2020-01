Zugausfälle und Verspätungen : Hauptbahnhof Bonn nach erneuter Bombendrohung stundenlang gesperrt

Erneut ist am Dienstagabend bei der Polizei eine Bombendrohung eingegangen. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Polizei Bonn hat am Dienstagabend erneut eine Bombendrohung für den Hauptbahnhof erhalten. Der Hauptbahnhof musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zugausfälle und Verspätungen waren die Folge.

Erneut hat die Bonner Polizei eine Bombendrohung für den Bonner Hauptbahnhof erhalten. Am Dienstagabend sei diese telefonisch gegen 18.30 Uhr eingegangen. Laut eines Polizeisprechers führte die Bundespolizei den Einsatz. Der Hauptbahnhof musste wieder gesperrt und geräumt werden. Nach GA-Informationen waren auch ein Bombenentschärfer sowie Spürhunde vor Ort.

Der Fernverkehr wurde über die rechte Rheinseite - also den Beueler Bahnhof - geleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Auf Twitter schreibt die „DB Regio AG - NRW“ von „polizeilichen Ermittlungen“, die „Verspätungen und Teilausfälle“ zur Folge haben. Reisende wurden gebeten, die Verbindung vor Abfahrt des Zuges zu überprüfen. Die Deutsche Bahn teilte weiter mit, die Züge würden zwischen Köln und Koblenz umgeleitet und verspäteten sich dadurch um bis zu 30 Minuten. Sie halten nicht in Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Ersatzhalte in Bonn-Beuel wurden eingerichtet.