Bei Kontrolle in Bonn : Frau schlägt und bedroht Polizisten am Hauptbahnhof

Bonn Ein Bundespolizist ist bei einer Kontrolle am Bonner Hauptbahnhof von einer Frau geschlagen worden. Auch drohte die betrunkene Frau damit, die Polizisten mit HIV anzustecken.

Bei der Kontrolle einer 40-jährigen Frau am Bonner Hauptbahnhof ist ein Bundespolizist am Donnerstagabend von dieser geschlagen und bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurden die Beamten auf die 40-Jährige aufmerksam, da diese sich stark betrunken am Bahnhof aufhielt. Sie sprachen die Frau an, woraufhin diese sich äußerst unkooperativ zeigte und einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht schlug. Auch drohte sie, die Polizisten mit HIV zu infizieren.