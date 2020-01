Heimatministerium startet Wettbewerb : Hat Bonn das schönste Rathaus in NRW?

Hat Bonn das schönste Rathaus in NRW?

Das Alte Rathaus in Bonn ist auch ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Roland Kohls

Bonn Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sucht das schönste Rathaus Nordrhein-Westfalens. Auch das Rathaus in Bonn nimmt am Wettbewerb teil. Nun wurde das Bewerbungsvideo der Stadt veröffentlicht.

Landesministerin Ina Scharrenbach hatte im September den Startschuss für die Suche nach dem schönsten Rathaus Nordrhein-Westfalens gegeben. In der ersten Vorschlags-Phase reichten auch die Bonner ihr Rathaus als Kandidat für den Social-Media Wettbewerb ein. Etwa einen Monat vor Beginn der Abstimmungs-Phase wurde nun das Bewerbungsvideo der Stadt veröffentlicht.

Wo steht das schönste Rathaus in #NRW? Vorhang auf für Ihren Vorschlag Bonn. #schönstesrathausinnrw Mehr Infos zur Aktion gibt’s unter: url.nrw/schoenstesrathaus

Im Video präsentiert Oberbürgermeister Ashok Sridharan die „gute Stube“ Bonns und betont dessen historische Bedeutung. Gerade in der Zeit als provisorischer Regierungssitz sei es „das Rathaus schlechthin“ gewesen, so Sridharan. Auch die Besuche wichtiger politischer und gesellschaftlicher Persönlichkeiten wie etwa John F. Kennedy, Queen Elizabeth oder Papst Johannes Paul hebt der Oberbürgermeister hervor.

Ab Ende Februar können die Bonner ihre „gute Stube“auf der Webseite des Landesministeriums zum schönsten von insgesamt 70 Rathäusern aus NRW wählen. „Wir erhoffen uns natürlich, dass ganz viele das Bonner Rathaus für das schönste in NRW halten und wir auf einem möglichst guten Platz landen“, so Sprecherin Monika Hörig.

Mit dem Wettbewerb möchte das Landesministerium das Rathaus als örtliche politische Institution in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig auf das historisch-kulturelle Erbe des Landes aufmerksam machen. Außerdem soll die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik gewürdigt werden. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums ausgezeichnet.