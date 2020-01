Foto aus Bonn-Castell : Warum Halsbandsittiche in Hausfassaden brüten

Zwei Halsbandsittiche haben sich in einer Hausfassade in Bonn-Castell eingenistet. Foto: Herand Müller-Scholtes

Bonn Zwei in einer Hausfassade in Bonn-Castell nistende Halsbandsittiche haben Fragen aufgeworfen. Warum haben die Tiere ausgerechnet einen solchen Ort gewählt? Das Bonner Museum Koenig klärt auf.

Sie sind grün, gerne in größeren Gruppen unterwegs und darüber hinaus ziemlich gesprächig: Halsbandsittiche. Dass die Papageienart, die in Bonn längst heimisch geworden ist, ferner bei der Wahl nach dem richtigen Brutplatz überaus kreativ sind, zeigt das Foto von GA-Leser Herand Müller-Scholtes. Er entdeckte in Bonn-Castell kürzlich zwei Vögel, die sich in in einer Hausfassade eingenistet haben.