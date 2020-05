Prozess in Bonn : Haftstrafe für 44-Jährigen nach Angriff auf Ex-Politiker Hans Wallow

Bonn Nach dem Angriff auf den früheren SPD-Politiker Hans Wallow ist der 44-jährige Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Altpolitiker geht davon aus, dass der Angreifer ihm nach dem Leben trachtete.

Im Fall des Angriffs auf den früheren SPD-Politiker Hans Wallow hat das Bonner Landgericht am Mittwochmittag ein Urteil gefällt: Der Angeklagte Sohn eines Bekannten des Opfers muss wegen versuchter gefährlicher sowie vorsätzlicher Körperverletzung für zwei Jahre und drei Monate in Haft.

Der 44-Jährige wurde für schuldig befunden, Wallow am 18. Dezember vergangenes Jahres mit einem Gasrevolver in dessen Bonner Wohnhaus bedroht umd anschließend zweimal abgedrückt zu haben. Die Waffe löste allerdings nicht aus. Der Altpolitiker, der in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten war, geht davon aus, dass der Angreifer ihm nach dem Leben trachtete. Das sah die Kammer als nicht erwiesen an.