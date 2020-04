Ein Jahr Pause wegen Corona : Green Juice Festival gibt Termin für 2021 bekannt

Das Green Juice Festival geht 2021 in eine neue Runde. (Archivfoto) Foto: Rainer Keuenhof/Rainer Keuenhof / Archiv

Bonn Die Veranstalter des Bonner Green Juice Festival haben einen Termin für das Jahr 2021 bekanntgegeben. Karten können auch bereits gekauft werden. Gute Nachrichten gibt es für alle, die sich auf das diesjährige Line-Up gefreut haben.

Das Bonner Green Juice Festival , das jährlich im im Park Neu-Vilich stattfindet, ist auch von der aktuellen Corona -Krise betroffen und muss dieses Jahr pausieren. Eigentlich hätten am 31. Juli und 1. August Künstler wie die Antilopen Gang , Leoniden, Massendefekt und Fil Bo Riva auf der Bühne stehen sollen.

Doch die Vorbereitungen für das kommende Jahr laufen bereits. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, geht das Green Juice am 30. und 31. Juli 2021 in die nächste Runde.