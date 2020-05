Städtisches Weiterbildungskolleg : Dutzende Häuser werden nach Granatenfund in Dottendorf evakuiert

Bonn Auf dem Areal des städtischen Weiterbildungskolleg in Dottendorf ist bei Sanierungsarbeiten eine Granate gefunden worden. Anwohner müssen nun ihre Häuser verlassen, das Gebiet wird evakuiert.

Bei Sanierungsarbeiten auf dem Areal des städtischen Weiterbildungskolleg in Dottendorf (früher Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium) ist am Donnerstag eine 30 Zentimeter große Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, befand sich die Granate aber nicht im Boden selbst. Stattdessen hätten Bauarbeiter Erde zur Befüllung angeliefert, in der sich der Sprengkörper nach erster Erkenntnis befand.

Der Kampfmittelräumdienst soll die Granate noch im Laufe des Tages sprengen. Dazu werden 50 bis 60 Häuser im Umkreis von 150 Metern an der Karl-Barth-Straße sowie am Langwartweg evakuiert, wie die Stadt mitteilte. Die Schule wurde demnach bereits geräumt. Anwohner sollen per Lautsprecherdurchsage über die Evakuierung informiert werden. Zudem gehen die Einsatzkräfte von Haus zu Haus und informieren die Anwohner an der Haustür.