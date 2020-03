Zivilverfahren können unterbrochen werden : Gerichte in Bonn sind für Notbetrieb vorbereitet

Archivfoto. Foto: picture alliance / Daniel Naupol/Daniel Naupold

Bonn Die Gerichte in Bonn haben sich auf einen Notbetrieb vorbereitet: Zivilverfahren können im Allgemeinen problemlos unterbrochen werden. Bei Strafverfahren ist die Hürde allerdings deutlich größer.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Die Kaffeemaschine zischt vor sich hin wie an jedem Morgen. Aber auf den Tischen fehlen aus hygienischen Gründen die Zuckerstreuer, auch das Fach mit Löffeln und Geschirr ist leer. Im Gebäudekomplex des Bonner Amts- und Landgerichts an der Wilhelmstraße ging es am Montagmorgen deutlich ruhiger zu als sonst, aber in der Kantine herrschte schon fast gespenstische Stille.

Das Kantinenpersonal hatte kaum etwas zu tun. Ab diesem Dienstag bleibt sie daher erst mal ganz geschlossen. Eine Ruhe, die in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht auf das gesamte Gericht zukommen könnte: „Es gibt zwar noch keine offizielle Schließungsverfügung, der Dienstbetrieb geht noch weiter“, erläuterte Gerichtssprecher Tobias Gülich. Das könne sich aber aufgrund der aktuellen Gesundheitslage jederzeit ändern.

Baden-Württemberg hat bereits entschieden, auf einen Notbetrieb umzustellen: Jetzt gelte es zu schauen, was die übrigen Bundesländer machen, so Landgerichtspräsident Stefan Weismann. Wenn man sich die Dynamik des vergangenen Wochenendes ansehe, halte er es nicht für ausgeschlossen, dass auch die hiesige Landesregierung über kurz oder lang eine ähnliche Entscheidung treffen könne.

Sogenannter Eildienst wird fortgeführt

Die Bonner Justiz sieht sich aber vorbereitet, am Wochenende gab es letzte Sitzungen des Krisenstabs, der Justitias Arbeit auch in Zeiten von Corona sicherstellen soll. Sollte auch in NRW eine Schließungsverfügung erlassen werden, heißt das nicht, dass das Gericht seine Arbeit einstellt. „Für diesen Fall haben wir im Landgerichtsbezirk alle Vorbereitungen getroffen, um die notwendige Rechtspflege beim Amts- und Landgericht aufrecht zu erhalten“, so Weismann.

Das bedeute zum Beispiel, dass der sogenannte Eildienst fortgeführt und auch in Haft- und Unterbringungsangelegenheiten weiter entschieden werde. Es muss also kein Angeklagter befürchten, mehr Zeit als erlaubt in Untersuchungshaft zu verbringen. Der Notbetrieb würde durch ein aus sechs Richtern bestehendes Rumpfteam aufrechterhalten; Kollegen stünden für fachliche Expertise telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

„Manche Entscheidungen können warten, manche nicht“

„Manche Entscheidungen können warten, manche nicht“, so Weismann. So sei es durchaus in Ordnung, wenn etwa im Falle eines Jugendlichen, der mit seinem Mofa mit Tempo 45 erwischt worden ist, eine Entscheidung erst später getroffen werde. Wenn aber die Angehörigen eines Geschäftsmannes einen Erbschein benötigen, um wirtschaftlichen Schaden für das Familienunternehmen abzuwenden, dulde das keinen Aufschub.