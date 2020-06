Zwei Kilogramm Kokain : Kurierfahrer steht wegen Drogenschmuggels vor Gericht in Bonn

Bonn/Rheinbach Ein 38-jähriger Kurierfahrer kam mit zwei Kilogramm Kokain im präparierten Tank aus den Niederlanden. Fahnder stoppten den Mann an der Raststätte Peppenhoven.

Ein 38-jähriger Bosnier muss sich seit Mittwoch wegen des Verdachts der „Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ vor der 3. großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Der Mann war Zivilfahndern vom Zoll am 17. Dezember vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle auf der Ratsstätte Peppenhoven ins Netz gegangen. Exakt 2006 Gramm Kokain fanden die Beamten gut versteckt in einem präparierten Tank des Wagens.