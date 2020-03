Parteitag der Bonner Sozialdemokraten : Generationswechsel bei der SPD in Bonn

Bonn Nun hat auch die SPD in Bonn erstmals eine Doppelspitze. Die neuen Vorsitzenden Enrico Liedtke und Jessica Rosenthal wollen den Abwärtstrend der vergangenen Wahlen gemeinsam stoppen und die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen beenden

Zwei Niedersachsen sollen es für die SPD in Bonn richten: Mit großer Mehrheit haben die Sozialdemokraten die Geschicke ihres Unterbezirksverbandes in die Hände von Enrico Liedtke und Jessica Rosenthal gelegt. Mit der Wahl der beiden Vorsitzenden folgt die Bonner SPD dem landläufigen Trend zur Doppelspitze und läutet zugleich einen Generationswechsel ein.

Es gelte die „Stillstandskoalition“ aus CDU, SPD und Grünen in Bonn beenden, sagte Rosenthal im Gespräch mit dieser Zeitung mit Blick auf die Kommunalwahl im September. Wen sie sich angesichts dieses Machtanspruchs als Koalitionspartner wünschen, ließen die neuen Vorsitzenden dabei bewusst offen: „Wir setzen jedenfalls auf eine progressive Politik“, so Liedtke. Entscheidend sei, dass die Lebensqualität in Bonn für alle Bürger verbessert werde. Eine Verkehrswende und bezahlbaren Wohnraum nannten sie als wesentliche Prioritäten. „Wir wollen den echten Leistungsträgern eine Stimme geben“, so Rosenthal mit Blick auf die klassische Klientel einer Arbeiterpartei. Man habe alle Stadtviertel im Blick. Zugleich dürfe Bonn „nicht zum Provinznest werden“, ergänzte Liedtke, der die Stadt unter Ägide des amtierenden Oberbürgermeisters allerdings auf dem Weg genau dorthin sieht.