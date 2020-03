Krankenhäuser in Bonn : Werdende Väter müssen draußen bleiben

In Bonner Krankenhäusern haben werdende Väter in Zeiten von Corona derzeit keinen Zugang zum Kreißsaal. Mit der Maßnahme soll das Infektionsrisiko minimiert werden. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Mit Zustimmung und Kritik reagieren werdende Eltern auf die Ankündigung der Bonner Krankenhäuser, Väter bei Geburten nicht mehr in die Kreißsäle zu lassen.„Es ist eine harte Maßnahme, weil die Mütter das nun alleine durchstehen müssen“, weiß eine Sprecherin. Doch müssten auch Hebammen geschützt werden.

Aus dem Erlass des Landes geht hervor, dass Patienten Krankenhäuser in Begleitung betreten können. Krankenhäuser haben aber darüber zu entscheiden, wie sie mit der ihnen zur Verfügung stehenden Schutzkleidung haushalten. Burkhard Klein, Personalrat am UKB, sagte, die Lager seien ausreichend gefüllt. „Aber keiner weiß, wie sich die Situation entwickeln wird.“ Der Ärztliche Direktor des UKB, Wolfgang Holzgreve, teilte am Donnerstagabend mit, dass die Klinik die Zahl der derzeit 120 Intensivplätze mit Beatmungsgeräten sukzessive erhöhen wolle, um sich besser zu rüsten. Zugleich appellierte Holzgreve, Ambulanzen nur dann aufzusuchen, wenn es wirklich notwendig ist, damit stationäre Patienten möglichst gut betreut und geschützt werden können.

Eine besondere Situation ist, dass die Johanniter vor Kurzem in eine neue Intensivstation gezogen sind. „Wir sind derzeit in Planungen, ob und wie wir die alte Station in dieser Situation nutzen können.“ Denn wie alle Krankenhäuser will man die Zahl der Intensivbetten aufstocken. Denkbar wäre eine Station nur für Coronavirus-Infizierte, sagte Sprecher Forst.