Pflanztermine im Bonner Kottenforst : GA ruft zur Aktion Zukunftswald auf

Anfang Dezember 2019 trafen sich mehr als 90 Bonner zur Pflanzaktion nahe Ippendorf. Foto: Stefan Knopp

Bonn. Das Regionalforstamt organisiert drei Pflanztermine im Kottenforst und im Siebengebirge. 75 GA-Leser können mit anpacken.

Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft setzt in diesem Jahr seine Initiative zur Wiederbewaldung des Kottenforsts und des Siebengebirges fort. Unter dem Motto „Aktions Zukunftswald“ fand der Auftakt der Aufforstungsinitiative Anfang Dezember 2019 im Kottenforst statt. „Damals haben mehr als 90 Bonner, darunter viele Familien, sich beteiligt. Das war ein großer Erfolg“, erklärte Uwe Schölmerich, Leiter des Regionalforstamtes. Mehr als 1000 junge Bäume wurden voller Tatendrang gepflanzt.

Dieses Angebot soll nun wiederholt werden und auch in anderen Waldgebieten stattfinden. Die Baumpflanzaktionen finden immer an Samstagen statt. Die Termine: 7. März, 9.30 Uhr, Siebengebirge, östlich von Ittenbach. Mit dem Rad oder zu Fuß: Waldeingang an der Kreuzung Beckersbitze/Kohlstraße.

Dem Weg circa 300 Meter folgen bis zur Pflanzaktion. Der Weg wird zusätzlich ausgeschildert. Mit dem Auto: Parkplatz Soldatenfriedhof, Logebachstraße, dem Reitweg circa 200 Meter m folgen, dann 100 Meter dem Waldweg folgen Der Weg wird zusätzlich ausgeschildert.

Am 14. März, 9.30 Uhr, ist Treffpunkt in Meckenheim-Merl. Wer mit dem Rad oder zu Fuß kommt, fährt oder geht direkt zur Pflanzfläche. Wer mit dem Auto kommt, parkt auf dem Parkplatz „An den Drei Steinen“. Von dort geht man 700 Meter zum Pflanzort. Der Weg ist zusätzlich ausgeschildert.

Am 21. März, 9.30 Uhr, ist der Treffpunkt in Buschhoven auf dem Wanderparkplatz „Forsthaus Buschhoven“ in Buschhoven an der B56. Der Weg ist zusätzlich ausgeschidert. Da am Samstag, 21. März, der Internationale Tag des Waldes ist, soll bei dieser Pflanzaktion auch ein kleines Programm sowie Essen und Trinken angeboten werden. Die Verpflegung übernimmt der Bunte Kreis Rheinland, der an diesem Tag einen Grillstand im Wald aufbauen wird. Das Regionalforstamt wird zum üblichen Grillgut auch Wildwürstchen beisteuern. Die Einnahmen des Grillstandes behält der Bunte Kreis, der Familien mit chronisch, schwerst kranken Kindern auf dem Alltagsweg begleitet.

Die Pflanzaktionen werden gemeinschaftlich mit der neu gegründeten Initiative „Deutschland forstet auf“ organisiert. Es handelt sich dabei um eine gemeinnützige Initiative, die Freiwillige mit Forstleuten und Waldbesitzern verbindet. Über die Plattform können freiwillige Helfer Aufforstungsaktionen in ihrer Nähe finden und so vor Ort zum Klimaschutz beitragen. Weitere Informationen im Internet unter: www.deutschland-forstet-auf.de.

Der GA unterstützt die „Aktion Zukunftwald“ als Medienpartner und ruft seine Leser auf, sich an der Wiederaufforstung des durch Sturm, Trockenheit und Schädlingen stark geschädigten Walds zu beteiligen. Wer sich für seine heimatliche Natur einsetzen möchte, kann sich beim GA an einer Telefonaktion beteiligen. Für alle drei Pflanztermine sind jeweils 25 Plätze für GA-Leser reserviert. Das Forstamt stellt an allen drei Tagen insgesamt 1000 Stieleichen zur Verfügung. Natürlich werden auch die erforderlichen Spaten bereitgestellt. Unter fachlicher Anleitung des Regionalforstamtes werden die Bäume dann in kleinen Gruppen eingepflanzt. Die Teilnehmer sollen Handschuhe und festes Schuhwerk mitbringen.

Leser, die sich bei der Aktion Zukunftswald am 7. März anmelden möchten, rufen bitte unsere Hotline an: ☎ 01379/88 69 16*.

die sich bei der Aktion Zukunftswald am anmelden möchten, rufen bitte unsere Hotline an: ☎ 01379/88 69 16*. Leser, die sich für den 14. März anmelden möchten, rufen bitte unsere Hotline an: ☎ 01379/88 60 18*.

anmelden möchten, rufen bitte unsere Hotline an: ☎ 01379/88 60 18*. Leser, die sich für den 21. März anmelden möchten, rufen bitte unsere Hotline an: 01379/88 86 14*.