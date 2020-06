GA gelistet : Diese Freibäder haben in Bonn und der Region geöffnet

Bonn/Region Nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise öffnen immer mehr Freibäder für die Saison 2020. Was es zu beachten gibt, haben wir hier aufgelistet.

Freunde des kühlen Nass haben in Bonn und der Region eine große Auswahl. Wir geben einen Überblick über alle Freibäder in Bonn und der Umgebung :

Das ist in Bonn zu beachten

Öffnungszeiten für die Freibäder in Bonn 2020:

Welche Regeln in Bonner Freibädern gelten

Erwachsene sollen einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten, auch im Wasser. Für Kinder gelten die gleichen Ansagen wie auf Spielplätzen . Vor dem Kassenbereich, in den Umkleiden und in den Toiletten sind Desinfektionsspender für die Badegäste angebracht.

Römerbad

Melbbad

Das Melbbad in Poppelsdorf ist nah an der Universität gelegen und wird besonders gerne von Studierenden besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen.