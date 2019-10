Kaiser-Karl-Ring/ Kölnstraße : Frau bei Verkehrsunfall in Bonn angefahren

Bonn Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall in Bonn an der Ecke Kaiser-Karl-Ring und Kölnstraße. Eine Frau wurde angefahren und leicht verletzt. Der Unfall belastete die Verkehrssituation zusätzlich zu der Bauern-Demo in der Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Dienstagmorgen hat es einen Unfall in Bonn an der Ecke Kaiser-Karl-Ring und Kölnstraße gegeben. Um 8.50 Uhr wurde eine 31-jährige Frau auf einem Fußgängerüberweg von einem 77-jährigen Autofahrer erfasst und dabei leicht verletzt.

Der Unfall belastete die Verkehrssituation zusätzlich zu der Bauern-Demo in der Innenstadt, die am Dienstag stattfindet.