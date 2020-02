Reparaturen verzögern sich : Lehrschwimmbecken im Frankenbad muss geschlossen bleiben

Nordstadt Das Lehrschwimmbecken im Frankenbad muss noch länger geschlossen bleiben. Die Reparaturarbeiten verzögern sich und dauern nun bereits einen Monat an. Auslöser war Wasser, dass von der Damendusche ins Becken tropfte.

Die Instandsetzungsarbeiten im Frankenbad verzögern sich. Das Lehrschwimmbecken bleibt für Reparaturen weiterhin geschlossen, wie das Presseamt mitteilt. Badegäste können aber das Mehrzweckbecken und das Sportbecken nutzen. Das Lehrschwimmbecken ist wegen eines Schadens an der Zwischendecke seit dem 20. Januar geschlossen .

Bei der Ursachenforschung sei festgestellt worden, dass ein Bodenablauf in der Damendusche undicht gewesen sei, so die Stadt. Dadurch sei Duschwasser durch die Betondecke in das darunterliegende Lehrbecken getropft. Deshalb wird nun ein neuer Bodenablauf montiert, anschließend die Dusche neu verfliest.