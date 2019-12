Feuerwehreinsatz in Bonn-Lengsdorf : Flüchtlingsheim an der Provinzialstraße wurde kurzzeitig geräumt

Die Feuerwehr musste die Bewohner des Flüchtlingswohnheims in der Provinzialstraße in Bonn-Lengsdorf komplett räumen, weil im dritten Obergeschoss starker Rauch gesichtet wurde. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Lengsdorf Die Feuerwehr Bonn musste am Nachmittag zu einem größeren Einsatz nach Lengsdorf ausrücken. In einem dortigen Flüchtlingswohnheim hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Am Nachmittag des ersten Weihnachtstages kurz nach 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung in dem Flüchtlingsheim an der Provinzialstraße alarmiert. Die Bewohner in dem Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz wurden daraufhin von den Einsatzkräften komplett evakuiert. Dazu wurden insgesamt drei Drehleiterwagen benötigt, um auch die Menschen vor allem im dritten Obergeschoss des Flüchtlingsheimes sicher zu bergen.