Alle Infos zu Anmeldung und Öffnungszeiten : Flohmarkt in der Rheinaue startet noch im Juni in die neue Saison

Bonn Stand aufbauen und verkaufen oder selbst schlendern und stöbern - der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn bietet Platz für beides. Im Juni ist es endlich so weit: Der beliebte Flohmarkt feiert Saisonpremiere.

Schnäppchenjäger und Verkaufslustige können sich bald wieder freuen: Der Flohmarkt in der Bonner Rheinaue startet am Samstag, 20. Juni, in die neue Saison. Die ursprünglich geplanten ersten beiden Termine im April und Mai mussten aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden.

Auf einer Länge von rund vier Kilometern können Händler dann wieder ihre Ware präsentieren. Das Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn wird Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.

So funktioniert das "Trödeln" in der Rheinaue

Auch für den Aufbau, vor allem am frühen Samstagmorgen gilt: Besser früh dran sein. Weil keine Fahrzeuge in der Rheinaue fahren dürfen, sind die Parkplätze am Gelände und in der unmittelbaren Umgebung zum Abladen der Waren und Flohmarkt-Tische natürlich sehr begehrt. Gut angenommen wurden in den vergangenen Jahren die 200 kostenlosen Parkplätze in der Besucher-Tiefgarage des Post Towers. Besucher des Flohmarktes nehmen lieber gleich die Bahn, die Stadtbahnlinie 66 hält schließlich mitten in der Rheinaue.