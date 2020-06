Alle Infos zu Anmeldung und Öffnungszeiten : Flohmarkt in der Rheinaue startet frühestens im Juli in die neue Saison

Stand aufbauen und verkaufen oder selbst schlendern und stöbern - der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn bietet Platz für beides. Foto: Stefan Knopp

Bonn Stand aufbauen und verkaufen oder selbst schlendern und stöbern - der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn bietet Platz für beides. Im Juli könnte es endlich so weit sein.



Schnäppchenjäger und Verkaufslustige können sich vielleicht bald wieder freuen: Der Flohmarkt in der Bonner Rheinaue arbeitet derzeit an einem Hygiene- und Sicherheitskonzept um so bald wie möglich wieder in die Saison starten zu können. Die ursprünglich geplanten ersten beiden Termine im April, Mai und Juni mussten aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden.

Laut der Webseite des Veranstalters gilt für Flohmärkte bereits jetzt ein spezielles Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Wie der Veranstalter auf seiner Seite mitteilt, herrsche eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Außerdem müssen die Mindestabstände eingehalten und die Kontaktdaten aufgenommen werden. Die Stände müssen mindestens drei Meter lang sein.

Für den Flohmarkt in der Bonner Rheinaue gäbe es aber laut Dirk Dötsch noch kein spezielles Konzept. „Wir arbeiten derzeit an einem Hygiene- und Sicherheitskonzept um den Markt bald öffnen zu können. Dies ist aber aufgrund der Größe der Fläche komplex und frühestens im Juli möglich.“

Auf einer Länge von rund vier Kilometern können Händler dann wieder ihre Ware präsentieren. Das Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn wird Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.

Der Veranstalter "Melan macht Märkte" organisiert siebenmal jährlich einen der größten und beliebtesten Flohmärkte der Region. Von Juli bis Oktober 2020 besteht dann eventuell wieder die Möglichkeit an jedem dritten Samstag des Monats an der Schnäppchenjagd teilzunehmen.

So funktioniert das "Trödeln" in der Rheinaue

Händler, die gerne einen Stellplatz auf dem Flohmarkt haben wollen, beeilen sich lieber - denn die Plätze sind sehr begehrt. Immerhin sind die Zeiten, in denen Händler sich selbst am Vortag ihr Revier absteckten, vorbei. Bereits seit 2012 gibt es die Möglichkeit, den Standplatz vorher zu reservieren beziehungsweise zu buchen. Die Reservierung kann entweder online oder vor Ort vorgenommen werden. Doch auch für spontane Teilnehmer werden ausreichend Stellplätze zur Verfügung gestellt. Die freien Plätze können auf dem Lageplan des Flohmarktes www.flohmarkt-rheinaue.de eingesehen werden.

Preis/Standmiete: acht Euro je laufender Meter der längsten Verkaufsfront

Kaution: Reinigungskaution von zehn Euro (Rückzahlung nur am Veranstaltungstag von 8 bis 18 Uhr)

Reservieren/Buchen: unter www.flohmarkt-rheinaue.de bis Freitag vor dem jeweiligen Termin, 13 Uhr, oder freitags von 9.30 bis 15 Uhr vor Ort; fünf Euro Buchungsgebühr; Platz wird bis 7 Uhr des Verkaufstages reserviert

Aufbau: freitags vor dem Markt ab 16 Uhr

Auch für den Aufbau, vor allem am frühen Samstagmorgen gilt: Besser früh dran sein. Weil keine Fahrzeuge in der Rheinaue fahren dürfen, sind die Parkplätze am Gelände und in der unmittelbaren Umgebung zum Abladen der Waren und Flohmarkt-Tische natürlich sehr begehrt. Gut angenommen wurden in den vergangenen Jahren die 200 kostenlosen Parkplätze in der Besucher-Tiefgarage des Post Towers. Besucher des Flohmarktes nehmen lieber gleich die Bahn, die Stadtbahnlinie 66 hält schließlich mitten in der Rheinaue.

Am jeweiligen dritten Samstag des Monats können dann von 8 bis 18 Uhr Händler ihre Waren an die Käufer bringen. Ob Trödel, Klamotten, alte CDs und Schallplatten oder Spielzeug - auf dem Rheinauen-Flohmarkt ist fast alles zu finden. Ganz wichtig: Dabei gilt, dass keine Neuwaren verkauft werden dürfen. Wer keine flohmarkttypischen gebrauchten Gegenstände verkauft, wird des Platzes verwiesen.

Abzuwarten bliebt, ob sich das Wetter zur Saison-Eröffnung von seiner besten Seite zeigt. Andererseits haben sich viele Teilnehmer und Schnäppchenjäger bislang auch von Nieselregen nicht abhalten lassen.

Die möglichen Flohmarkt-Termine 2020

Samstag, 18. Juli

Samstag, 15. August

Samstag, 19. September

Samstag, 17. Oktober