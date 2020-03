Alle Infos zu Anmeldung und Öffnungszeiten : Flohmarkt in der Rheinaue eröffnet im April die Saison

Bonn Stand aufbauen und verkaufen oder selbst schlendern und stöbern - der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn bietet Platz für beides. Im April ist es so weit: Der beliebte Flohmarkt feiert wieder Saisonpremiere.

Schnäppchenjäger und Verkaufslustige können sich wieder freuen: Der Flohmarkt in der Bonner Rheinaue startet ab Samstag den 18. April. Auf einer Länge von rund vier Kilometern können Händler ihre Ware präsentieren. Das Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn wird dann wieder Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.

So funktioniert das "Trödeln" in der Rheinaue

Auch für den Aufbau, vor allem am frühen Samstagmorgen gilt: Besser früh dran sein. Weil keine Fahrzeuge in der Rheinaue fahren dürfen, sind die Parkplätze am Gelände und in der unmittelbaren Umgebung zum Abladen der Waren und Flohmarkt-Tische natürlich sehr begehrt. Gut angenommen wurden in den vergangenen Jahren die 200 kostenlosen Parkplätze in der Besucher-Tiefgarage des Post Towers. Besucher des Flohmarktes nehmen lieber gleich die Bahn, die Stadtbahnlinie 66 hält schließlich mitten in der Rheinaue.