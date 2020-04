Corona-Regelungen : Flohmärkte in Bonn und der Region bleiben vorerst verboten

Flohmärkte in Bonn und der Region bleiben vorerst verboten

Trödelmarkt in der Rheinaue. Foto: Stefan Knopp

Bonn Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, einige Beschränkungen im öffentlichen Leben zu lockern. Viele, so wie das Kontaktverbot, bleiben bestehen. Auch Flohmärkte sind weiterhin nicht gestattet.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, erste Lockerungen der Einschränkungen im öffentlichen Leben umzusetzen. So können ab Montag beispielsweise Geschäfte wieder öffnen, wenn sie maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und ein Hygienekonzept vorweisen können. Buchhandlungen, Einrichtungshäuser, Babyfachmärkte, Autohäuser und Fahrradhändler dürfen auch dann öffnen, wenn sie die Größe von 800 Quadratmetern übersteigen.

Wer sich schon darauf gefreut hat, in der Frühlingssonne über den Flohmarkt zu schlendern, wird sich weiter in Geduld üben müssen. Flohmärkte gelten in der neuen Verordnung des Landes NRW als „Spezialmärkte“ und sind somit - zunächst bis zum 3. Mai - untersagt.