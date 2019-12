Dreharbeiten in Bonn : Georg Divossen realisiert Doku-Spielfilm über Beethoven

Georg Divossen dreht einen Beethoven-Film – unter anderem in der Redoute in Godesberg. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Filmemacher Georg Divossen dreht in Bonn einen Doku-Spielfilm über Ludwig van Beethoven. Es wird allerdings kein Film über das Leben werden, sondern über die letzten Jahre in Bonn bis zur Besetzung des Rheinlandes durch französische Truppen im Jahr 1794.

Historische Kostüme und Interviews

Im Gegensatz zur ARD will Divossen keinen großen Spielfilm über das Leben Beethovens von der Kindheit bis zum Tod drehen, sondern eine etwa 45-minütige Dokumentation über die Zeit von 1784 bis 1794 mit so genannten Reenactment-Szenen ohne Dialoge. „Unsere Schauspieler stellen in historischen Kostümen die zentralen Gestalten wie Kurfürst Max Franz, Kapellmeister Christian Gottlob Neefe, Helene von Breuning oder eben Ludwig van Beethoven dar“, erklärt der Regisseur während einer Besichtigung der Redoute. „Dazu kommen Interviews mit Experten oder auch mit den Schauspielern in Zivil. Ziel ist es, das Klima der Aufklärung zu verdeutlichen, das durch den Kurfürsten maßgeblich gefördert wurde und das sich etwa in der entstehenden Salonkultur des Bürgertums zeigt. Auch Beethoven verkehrte in diesen Kreisen – für meinen Film sehe ich ihn als eine Art Katalysator.“