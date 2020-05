Einschränkungen im Verkehr : Feuerwehr nach Bauarbeiten im Einsatz auf Bonner Heerstraße

In der Bonner Heerstraße wurde bei Bauarbeiten ein Haus beschädigt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr ist in Bonn am Montagmittag zu einem Einsatz an der Heerstraße ausgerückt. Bei Bauarbeiten ist ein Wohnhaus beschädigt worden.



Die Feuerwehr ist am Montagmittag mit mehreren Fahrzeugen zur Heerstraße in Bonn ausgerückt. Wie der GA vor Ort erfuhr, habe dort nach Bauarbeiten geprüft werden müssen, ob die Statik eines an eine Baustelle angrenzenden Hauses noch gegeben ist. Offenbar war es zu einem Schaden an dem Haus gekommen, nachdem auf der Heerstraße ein Abriss durchgeführt worden war.

Aufgrund des Einsatzes kam es auch auf der Bornheimer Straße zu Behinderungen im Straßenverkehr.