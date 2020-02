Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Brand in Bonn-Lessenich

In Bonn-Lessenich hat es am Mittwochabend in einer Wohnung gebrannt. Foto: dpa (Symbolbild)

Bonn Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Lessenich gebrannt. Nachbarn hatten aufgrund eines piependen Rauchmelders die Feuerwehr gerufen. In der Wohnung befand sich bis auf zwei Katzen niemand.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu einem Brand in die Burgstraße in Bonn-Lessenich ausrücken. Wie der Führungsdienst Manuel Schönen auf Anfrage mitteilte, hatten die Nachbarn einen Rauchmelder gehört und Rauch im Treppenhaus gerochen. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.