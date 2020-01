Bonn-Auerberg : Festnahme nach Brand mit einem Schwerverletzten

Die Feuerwehr beim Einsatz in Auerberg. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brüsseler Straße in Bonn-Auerberg hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Der Wohnungsinhaber wurde bei dem Brand schwer verletzt.

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen Mann in Bonn-Auerberg. Wie Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn, am Freitagmorgen bestätigte, kam es in der Nacht zu Freitag gegen 1.50 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brüsseler Straße. Nach GA-Informationen wohnt dort ein 37-Jähriger. Er wurde bei dem Brand schwer verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus dem Hochparterre des sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses zu sehen. Die Feuerwehr, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen und den 37-Jährigen notärztlich versorgen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm noch am Tatort einen Mann vorläufig fest. Bei ihm soll es sich nach GA-Informationen um einen 31-Jährigen handeln. Wie Scholten berichtet, habe der Wohnungsinhaber im Vorfeld mit mehreren Bekannten in der Wohnung gefeiert. Dabei soll es dann gegen 1.50 Uhr zum Brand gekommen sein. Ein Rauchmelder schlug an, woraufhin Nachbarn Feuerwehr und Polizei verständigten. Zur Brandursache machten die Ermittler zunächst noch keine Angaben, die Ermittlungen laufen.