Haare voller Götterfunken : Das ist der neue Mottoschal des Festausschusses

Auf dem Münsterplatz strahlt Ludwig van Beethovens Konterfei auf dem Mottoschal des Festausschusses Bonner Karneval. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Festausschuss Bonner Karneval präsentiert seinen Mottoschal für die neue Session. Der wurde am Dienstagmittag vor der Beethovenstatue auf dem Münsterplatz vorgestellt.

Was haben die amerikanischen Comicfiguren Peanuts mit Ludwig van Beethoven zu tun? Ihr Zeichner, der inzwischen verstorbene Charles M. Schulz, war ein großer Verehrer des Bonner Komponisten und brachte ihn über die Figur Schroeder, der über sein Kinderklavier gebeugt Beethovens Werke nachspielt, immer wieder in seine Comicstrips ein. Dieses Motiv hat der Festausschuss Bonner Karneval für seinen Mottoschal aufgegriffen: Darauf sitzt ein stilisierter Beethoven am Mini-Piano, in seinen Haaren tanzen die - aufgeklebten - Götterfunken.

Natürlich steht die kommende Karnevalssession ganz im Zeichen des berühmten Bonners, und da bildet der Schal keine Ausnahme. Neben dem Motto „Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval“ und dem Comic-Beethoven sieht man dessen Konterfei auch so, wie ihn der Bonner Künstler Jan Künster gemalt hatte: der lächelnde Ludwig, dessen Haarpracht wallend in das Farbmuster des Schals übergeht. Das Originalbild hat der durch seine Küchenclowns und Pferdebilder bekannte Maler schon vor einer Weile angefertigt, in diesem Jahr war der Festausschuss auf ihn zugekommen, und Künster und seine Frau Milca haben dieses Motiv gerne zur Verfügung gestellt.

Der Schal wurde am Dienstagmittag vor der Beethovenstatue auf dem Münsterplatz vorgestellt, laut Festausschusspräsidentin Marlies Stockhorst, um zu zeigen: „Es geht bald los.“ Im letzten Jahr sei der Schal schon früh in der Session ausverkauft gewesen, sagte sie, weshalb man die Auflage um 20 Prozent erhöht habe.

1200 Exemplare verkauft der Festausschuss selbst. Dafür kann man ins Haus des Karnevals an der Hohe Straße in Tannenbusch kommen, der Schal kann aber auch bei der Sessionseröffnung am 11. November auf dem Marktplatz erworben werden. Der Festausschuss baut außerdem ab Januar 2019 den Verkaufsstand unter den Kaufhof-Arkaden auf. Einen deutlich größeren Anteil verkauft die Firma Deiters in ihren beiden Geschäftsstellen in der Bonner Innenstadt und in Beuel. Dafür muss man 12,50 Euro bezahlen.