Reuterstraße und Belderberg : Keine Fahrverbote in Bonn

Keine Fahrverbote in Bonn

Stau auf der Reuterstraße: Wird dieses Bild bald der Vergangenheit angehören? Am Donnerstag wird entschieden, ob es dort zu einem Fahrverbot kommt. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn wird es keine Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen auf der Reuterstraße und dem Belderberg geben. Statt dessen sollen andere Maßnahmen helfen, die Luftqualität langfristig zu verbessern. Land, Stadt und die Deutsche Umwelthilfe einigten sich auf einen Vergleich.

Nun ist es heraus: Wie am Donnerstagmittag bekannt wurde, haben sich Stadtverwaltung, Landesregierung und Deutsche Umwelthilfe auf ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Luftqualität geeinigt. Die zentrale Nachricht: Fahrverbote auf Reuterstraße und Belderberg, wie sie im November 2018 vom Verwaltungsgericht Köln beschlossen worden waren, bleiben den Bonnern erspart.

Zu den Maßnahmen, die den Vergleich ermöglichten, gehören die Taktverdichtungen bei Bahnen und Bussen, die Einrichtung von Radpendlerrouten, die Umrüstung von Dieselbussen und nicht zuletzt das seit Januar geltende Tempolimit von 30 Stundenkilometern für einen Teil der Reuterstraße. Zudem soll es am Übergang der Autobahn in die Reuterstraße in Höhe des Botanischen Gartens eine Pförtnerampel geben.