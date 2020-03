Berufung gescheitert : Exhibitionist muss nun höhere Geldauflage zahlen

Bonn Ein 71-jähriger Exhibitionist scheiterte bei der Berufung. Er war zu einer Bewährung verurteilt worden, weil er sich an Spielplätzen Kindern zeigte. Auf ihn kommen nun höhere Kosten zu.

Wegen sexuellen Missbrauchs musste sich der Mann bereits vor zwei Jahren verantworten. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt worden war. Dagegen war der Mann in Berufung gegangen, die vom Landgericht verworfen wurde. Daraufhin hat das Oberlandesgericht entschieden, dass das Urteil zwar an sich nicht zu beanstanden sei, dass aber die eingangs erwähnte Frage in den vorausgegangenen Verfahren nicht ausreichend erörtert worden sei.

Was an zwei Sommertagen 2016 geschah, sah auch das OLG als erwiesen an: Am letzten Juliabend onanierte der Angeklagte auf einem Schulhof und nahm dabei billigend in Kauf, dass Kinder ihn sehen konnten. Am folgenden Morgen entwickelte sich eine filmreife Verfolgungsjagd, weil eine Mutter den Mann vom Vorabend wiedererkannte, als der mit seinem Rennrad den Schulhof erneut passierte. Die Frau verfolgte ihn auf einem Tretroller und ließ sich dann von ihrem Mann auf dem Fahrrad ablösen. Während dieser dem Rentner unauffällig folgte, konnte er beobachten, wie der ältere Herr an Kinderspielplätzen anhielt und auffällige Bewegungen mit seiner Hand ausführte. Währenddessen hielt der Verfolger Telefonkontakt zur Polizei, die den Rentner stellte und in Gewahrsam nahm.