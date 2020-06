Bewerbung der Bundesregierung : Kommt die Europäische Wetterbehörde nach Bonn?

Die Stadt Bonn mit Blick auf das Siebengebirge. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bundesregierung bewirbt sich für eine zusätzliche Niederlassung der Europäischen Wetterbehörde. Diese soll nach Bonn kommen und dort Platz für 320 Mitarbeiter bieten. Ein Standort ist auch schon geplant.



Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMW) benötigt eine zusätzliche Niederlassung. Der Hauptsitz ist in Großbritannien, aufgrund des Brexit wird ein zusätzlicher Standort in der EU nötig. Dieser soll nach Willen der Bundesregierung nach Bonn kommen. Deutschland bewirbt sich mit der Bundesstadt um die Niederlassung, in der 320 Mitarbeiter tätig werden sollen.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, hat das Bundesverkehrsministerium (BMVI) zusammen mit dem Innenministerium Ende Mai für die Bundesregierung das Interesse an einem deutschen Standort bekundet. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September.

„Bonns Vorzüge als Standort international ausgerichteter Organisationen und Unternehmen hat sich in der Vergangenheit vielfach gezeigt“, so der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer ist überzeugt von Bonn: „Wir werden dem Zentrum und seinen Mitarbeitern in Bonn beste Bedingungen für die Tätigkeit im Rahmen der EU-Programme bieten – insbesondere für das Flaggschiffprogramm Copernicus zur Beobachtung und Anpassung an den Klimawandel, das vom BMVI bereits umfangreich unterstützt wird. Unser zentrales Anliegen: die Arbeitsfähigkeit das EZMW vom ersten Tag an stärken und es optimal für die Zukunft aufzustellen.“

Die Bundesregierung plant nach Angaben der Stadt Bonn, in einen Neubau für das EZMW an der Ludwig-Erhard-Allee in Bad Godesberg nahe des Umweltministeriums zu investieren. 320 Mitarbeiter sollen hier Platz finden. Das Grundstück befinde sich im Besitz der Bundesregierung. „Die Dimensionen des Neubaus sollen sich dabei am neuen Hochhaus des UN-Klimasekretariats im UN Campus mit einem zusätzlichen Konferenzzentrum orientieren“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Eine Entscheidung über den neuen Sitz der Niederlassung werde im Dezember getroffen. Bereits im ersten Halbjahr 2021 sollen dann - bei positiver Entscheidung - die ersten Mitarbeiter nach Bonn ziehen. Zunächst ist ein Interimsstandort geplant, der Umzug soll dann im Jahr 2023 vollzogen werden.