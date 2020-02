Pressekonferenz um elf Uhr : Erster Coronavirus-Fall in Bonn

Bonn In Bonn ist der erste Fall des Coronavirus aufgetreten. Das hat das Presseamt der Stadt Bonn am Morgen bekanntgegeben. Betroffen ist ein Mitarbeiter einer Bonner Schule.

In Bonn gibt es den ersten Fall von Coronavirus. Es handelt sich dabei um einen Mitarbeiter der OGS an der Clemens-August-Schule in Poppelsdorf. Das hat die Stadt Bonn am Samstagmorgen mitgeteilt.