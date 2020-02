Erster Coronavirus-Fall in Bonn : Clemens-August-Schule wird für zwei Wochen geschlossen

An der Clemens-August-Schule hat es den erstern Fall des Coronavirus in Bonn gegeben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn ist der erste Fall des Coronavirus aufgetreten. Das hat das Presseamt der Stadt Bonn am Morgen bekanntgegeben. Betroffen ist ein Mitarbeiter einer Bonner Schule.



In Bonn gibt es den ersten Fall von Coronavirus. Es handelt sich dabei um einen Mitarbeiter der OGS an der Clemens-August-Schule in Poppelsdorf. Das hat die Stadt Bonn am Samstagmorgen mitgeteilt.

Daher wird die Clemens-August-Schule für zwei Wochen geschlossen, wie Schuldezernentin Carolin Krause am Samstagmorgen auf einer Pressekonferenz mitteilte. 185 Kinder und das Lehrpersonal müssenzu Hause bleiben.

Nach Informationen des GA hatte der OGS-Mitarbeiter in Heinsberg Karneval gefeiert. Dort waren die ersten Corona-Fälle in NRW bekannt geworden. Ein Ehepaar aus Gangelt war positiv getestet worden und in die Uniklinik Düsseldorf gebracht worden. In der betroffenen Region stehen schätzungsweise 1000 Menschen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne, die für einige aber an diesem Samstag enden könnte. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg könnten bei der Karnevalssitzung etwa 400 Personen Kontakt zu dem Ehepaar gehabt haben.

Alle Betroffenen in Bonn, die mit dem OGS-Mitarbeiter in Kontakt waren, werden nach GA-Informationen jetzt informiert, besucht und untersucht. Es soll sich dabei um etwa 160 Personen handeln, die näheren Kontakt zu der Person hatten.

Gesundheitsamt meldet sich bei Mutter

Am Morgen hatte sich das Siegburger Gesundheitsamt bereits bei einer Mutter gemeldet, deren Sohn die Clemens-August-Schule besucht. Ihr sei nahegelegt worden, in ihrem Urlaubsort sofort einen Schnelltest durchführen zu lassen, erzählte die Mutter, die derzeit mit ihrem Kind und einem Freund außerhalb von Bonn ist. An ihrem etwas abgelegenen Aufenthaltsort gibt es solche Tests nicht. Das dortige Krankenhaus verwies sie an die Amtsärztin. Diese habe sie angewiesen, sofort alle Kontaktpersonen und Restaurants zu informieren, in denen sie gewesen sei. Eine fast unmögliche Aufgabe. Denn es handelt sich um einen Zeitraum von mehreren Tagen, mit Fußballtrainings, Restaurantbesuchen und mehr.

„Wir fahren jetzt zurück nach Bonn und warten zu Hause, bis uns das Bonner Gesundheitsamt kontaktiert“, so die Mutter. Zwar habe sie bisher noch keinen direkten Kontakt mit der Stadt gehabt, andere Eltern aber seien von städtischen Mitarbeitern zu Hause getestet worden. Der Test werde zunächst nur bei ihrem Sohn durchgeführt. Nur wenn der positiv sei, gingen die Maßnahmen weiter, habe man ihr mitgeteilt.

Hotline der Feuerwehr Bonn

Die Stadt Bonn will im Laufe des Tages weitere Informationen bekanntgeben. Zudem gibt es eine Hotline der Feuerwehr Bonn für Betroffene, die unter der Rufnummer 0228/7175 erreicht werden kann. Es wird darum gebeten, nur in wirklichen dringenden Notfällen die Nummern 110 oder 112 zu wählen.

Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen rechnet derweil mit einem steigenden Bedarf an Sars-CoV-2-Tests. Derzeit werden Proben in NRW dezentral von rund 20 zertifizierten privaten Laboren und universitären Laboren durchgeführt, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Der Arzt oder das Gesundheitsamt, das einen Abstrich aus den Atemwegen eines möglicherweise Betroffenen nimmt, entscheide selbst, welches Labor die Probe dann untersucht.

Wie viele der drei bis vier Stunden dauernden Analysen tagtäglich vorgenommen werden, sei nicht bekannt. Allerdings: „Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zu untersuchenden Proben weiter steigen wird. Daher werden die Untersuchungskapazitäten weiter hochgefahren.“

