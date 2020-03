Coronavirus in Bonn : Erste Geschäfte und Restaurants in der City bereits geschlossen

Das Gasthaus Zum Elefanten in Bonn hat geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Bonner Innenstadt haben am Dienstagvormittag die ersten Restaurants und Geschäfte ihre Türen geschlossen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan wird am Mittag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Bonn berichten.



Obwohl noch nicht klar ist, ob Oberbürgermeister Ashok Sridharan und sein Krisenstab am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz die Schließung aller Läden (außer Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Gartenmärkte) bekannt geben wird, haben in der Bonner Innenstadt bereits einige Geschäfte und Gaststätten dicht gemacht. Dazu zählt die spanische Modekette Zara und das Restaurant Zum Elefanten.

Vor dem Haupteingang von Zara in der Remigiusstraße sind bereits die Jalousien heruntergelassen. Wartenden jungen Frauen draußen, ruft eine Verkäuferin zu, dass aus Schutz vor Corona-Ansteckung das Geschäft auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibe. Zwei Schülerinnen (17 und 16 Jahre alt) aus Bonn zeigen Verständnis. „Ich glaube, wir gehen besser nach Hause und wir bleiben vorerst da“, sagt die 17-Jährige zu ihrer jüngeren Freundin.