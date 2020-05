Ermekeilkaserne : Mutter nach Geburt in Bonn positiv auf Coronavirus getestet

Mutter nach Geburt in Bonn positiv auf Coronavirus getestet

Die Füße eines Babys sind in einem Kinderbett zu sehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Am vergangenen Montag hat eine Bewohnerin der Flüchtlingsunterkunft in der Ermekeilkaserne ihr Kind im Marienhospital entbunden und ist anschließend positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie Vanessa Nolte, Sprecherin der Kölner Bezirksregierung, am Freitag gegenüber dem GA sagte, liege das Ergebnis seit Mittwoch vor. „Die Frau, ihre Familienangehörigen und Kontaktpersonen wurden umgehend isoliert und werden medizinisch betreut“, erklärte Nolte. Das Kind sei für weitere Untersuchungen im Krankenhaus geblieben. Dort soll unter anderem ein Test auf das Virus durchgeführt werden, um herauszufinden, ob das Kind möglicherweise ebenfalls infiziert ist. Auch die behandelnde Ärztin und die während der Entbindung anwesenden Pfleger würden getestet, berichtete Nolte. Am Maifeiertag war vonseiten des Marienhospitals keine weitere Auskunft zu bekommen. Man verwies auf die Geschäftsführung, die erst am Montag wieder erreichbar sei.