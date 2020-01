Weniger Autos vor der Uni : Ergebnisse der Verkehrszählung für Cityring liegen vor

Erste Verkehrszählungen liegen vor: Seit September dürfen Autos nicht mehr vom Belderberg in die Rathausgasse einbiegen. Ziel ist eine Verkehrsberuhigung vor der Universität. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt nennt Ergebnisse der ersten Verkehrszählung für den erweiterten City-Ring. Der Autoverkehr auf der Fritz-Tillmann-Straße hat ebenso zugenommen wie vor dem Hauptbahnhof.

Der Stadt liegen Ergebnisse einer Verkehrszählung auf dem erweiterten Cityring und an der Kaiserstraße vor, wie sie am Montagabend mitteilte. Der Verkehrsversuch hat am 1. September begonnen, die erste Phase dauerte bis zum 31. Dezember.