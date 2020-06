Kampfmitteluntersuchungen : Endenicher Ei am Sonntag erneut gesperrt

Bonn Das Endenicher Ei ist am Sonntag erneut von Sperrungen getroffen. Kampfmitteluntersuchungen machen dies nötig. Die Sperrung fällt zusammen mit der Sperrung der Viktoriabrücke.

Wie bereits Ende Mai und Anfang Juni gibt es am kommenden Sonntag erneute Kampfmittelsondierungen am Endenicher Ei. Dafür wird der Kreisverkehr von 6.30 bis 18 Uhr gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßen NRW am Montag mitteilte. Eine Umleitung wird ausgeschildert. „Die Auffahrt auf die A565 nach Köln sowie die Abfahrt von Meckenheim kommend in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt bleiben offen. Ebenfalls kann die Abfahrt von der A565 aus Richtung Köln sowie die Auffahrt von der B56 aus Duisdorf kommend auf die A565 in Richtung Meckenheim genutzt werden“, so Straßen NRW in der Mitteilung.