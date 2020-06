Kosten von rund 29 Millonen : Stadtarchiv zieht in die Bonner Pestalozzischule um

Bonn Der Stadtrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, letztlich aber gab er doch grünes Licht: Das Stadtarchiv kann in die Pestalozzischule ziehen – Umbau und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes inklusive. Kosten: rund 29 Millionen Euro.

Bedenken hat es noch einige gegeben, Bauchschmerzen wohl auch ein paar: Letztlich hat der Stadtrat aber der weiteren Planung zum Umzug des Stadtarchivs in die denkmalgeschützte Pestalozzischule an der Budapester Straße gegenüber dem Stadthaus einstimmig zugestimmt. Als Dringlichkeitbeschluss hatte die Verwaltung den Umbau samt zwei Neubauten in direkter Nähe für rund 29 Millionen Euro eingebracht. Zuletzt hatte Stadtarchivleiter Norbert Schloßmacher in der Mai-Sitzung des Kulturausschusses eindringlich gebeten, der Vorlage zuzustimmen. Erinnert hatte er an der Stelle ein weiteres Mal daran, dass der erste Wassereinbruch in Archivräume unter der Stadthaustiefgarage mittlerweile 13 Jahre zurückliege. Weitere folgten.