Polizei ermittelt : Unbekannte brechen in Kessenicher Einfamilienhaus ein

Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Kessenich eingebrochen (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Bonn-Kessenich Zwei Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus auf der Bergstraße eingebrochen. Was die Täter an Diebesgut erbeuteten, ist noch nicht bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Samstag sind zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Kessenich eingebrochen. Zuvor hatten sie von 10.45 Uhr bis 22.30 Uhr das Grundstück inspiziert und sich schließlich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in das Haus verschafft. Die Einbrecher flüchteten unerkannt vom Tatort, wie die Polizei Bonn berichtete. Es sei noch nicht klar, was die Täter an Diebesgut erbeuteten.