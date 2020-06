Einfamilienhaus in Endenich : Einbrecher richten Schaden in Höhe von 40.000 Euro an

Endenich Einen hohen Schaden haben Unbekannte in einem Einfamilienhaus in Endenich hinterlassen. Die Täter beschädigten unter anderem eine Gasleitung und fluteten das Untergeschoss.

Einen Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche in einem Einfamilienhaus in Endenich angerichtet. In der Zeit von Donnerstagabend, 17 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, drangen sie auf noch unbekannte Weise in das derzeit im Umbau befindliche und unbewohnte Haus an der Magdalenenstraße ein. Darin beschädigten die Täter unter anderem eine Heizungs- und eine Gasleitung. Sie drehten einen Wasserhahn auf, wonach das gesamte Unterschoss überflutet wurde.