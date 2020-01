Polizei nahm Mann in Gewahrsam : Ein vermutlich psychisch Gestörter lief mit Axt durch Bonn

Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Bonn Am Samstagabend lief ein vermutlich psychisch gestörter Mann mit einer Axt über die Römerstraße in Bonn. Die Polizei nahm ihn nach kurzer Zeit in Gewahrsam. Es gab keine Verletzten.

Für Aufregung bei Passanten auf der Römerstraße nahe der Haltestelle „Bonn Augustinum“ sorgte am Samstagabend eine verstörende Aktion eines Mannes. Weil der Mann mit einer Axt über die Straße lief, alarmierten sie gegen 20.30 Uhr die Polizei.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und nahmen den Mann rund 10 Minuten nach der Alarmierung in Höhe der nicht weit davon entfernten Aral-Tankstelle in Gewahrsam.