Private Feier : Ein Verletzter bei Schlägerei in der Mensa der Uniklinik

Bonn Bei einer Schlägerei in der Mensa der Bonner Universitätsklinik ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden. Laut Polizei handelte es sich bei dem Streit „wohl um eine familiäre Auseinandersetzung“.

Eine Schlägerei in der Mensa der Universitätsklinik hat die Bonner Polizei in der Nacht zum Sonntag in Atem gehalten. Die Mensa sei für eine private Feier vermietet gewesen, berichtete ein Beamter der Polizeileitstelle am Sonntag.