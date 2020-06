„Ein Tag, der alles änderte“ : Historiker schreibt über den ehemaligen Bonner Bänker Emil Weischenberg

Bonn „Ein Tag, der alles änderte“ hat der Dernauer Lokalhistoriker Matthias Bertram sein neustes Buch genannt. Darin beschreibt er die Lebensgeschichte des angesehenen Bonner Bänkers Emil Weischenberg. 1933 war der Sparkassenchef von den Nazis gestürzt worden.

Am 13. März 1933 klingelt es bei Maria Weischenberg. Die Frau des Direktors der Städtischen Sparkasse Bonn soll den Erhalt eines Schreibens des Oberbürgermeisters signieren. Es geht um die plötzliche Beurlaubung ihres Mannes Emil. Die erschrockene Gattin unterschreibt. Ihr Mann ist gerade in Köln und wird bei seiner Rückkehr sofort ins Stadthaus eilen, wo um 21 Uhr eine erste Vernehmung stattfindet. Der 47-Jährige wird festgenommen und landet im Gefängnis an der Wilhelmstraße.

„Ein Tag, der alles änderte“

„Ein Tag, der alles änderte“ betitelt der Dernauer Lokalhistoriker Matthias Bertram sein neustes Buch, das die Lebensgeschichte des Emil Weischenberg schildert. Die Karriere nämlich ist durch die Verhaftung jäh gestoppt, das Privatleben gerät aus den Fugen. Weischenberg wird bis zu seinem Tod 1957 in Gerichtsprozesse verwickelt sein. Dieser 13. März 1933 war nicht irgendein Tag in der rheinischen Geschichte, wie Autor Bertram parallel belegt. Die Nationalsozialisten hatten zwar kurz nach dem Reichstagsbrand bei der Kommunalwahl vom 12. März hinter der christlichen Zentrumspartei nur als zweitstärkste Partei abschnitten.

Und da wurde ihm plötzlich klar: Allein als von den Nazis verfolgter Held eignete sich der Banker dann doch nicht. Weischenberg hatte ab 1938 selbst vom rassistischen Naziregime profitiert: Indem er eine unter „Arisierungsdruck“ stehende jüdische Firma übernahm, Zahlungen an die Verfolgten hinauszögerte und nach 1945 mit den Überlebenden prozessierte. Obwohl er doch zuletzt eigentlich in Bonn Vorsitzender des Entnazifizierungsausschusses war. So entschied sich der Autor, als objektiver Herausgeber einer spannenden Dokumentation zu fungieren. Denn auch Helden können „ein paar dunkle Seiten“ haben, so Bertram. Der Fall zeige, wie schnell die Grenzen zwischen Opfer, Täter und Mitläufer verschwimmen können.