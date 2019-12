Soziales Engagement : Ehrenamtskarten in Bonn überreicht

Bonn Wer sich viele Stunden engagiert, soll belohnt werden: So haben Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Sozialamtsleiterin Gitte Sturm am Mittwoch im Alten Rathaus zahlreichen Bonnern die Ehrenamtskarte NRW überreicht.

Anlässlich des Tag des Ehrenamts an diesem Donnerstag haben Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Sozialamtsleiterin Gitte Sturm am Mittwoch im Alten Rathaus zahlreichen Bonnern die Ehrenamtskarte NRW überreicht. Die Karte haben schon viele in der Tasche, sodass beim Dankeschönabend die Nummer 2000 dabei war.

Der OB dankte allen Unternehmen und Einrichtungen, die Vergünstigungen für Karteninhaber ermöglichen. Die Karte gilt in mehr als 260 Kreisen und Kommunen, rund 4500 Rabatte können in Anspruch genommen werden, etwa in Museen und Kinos. Die unzähligen geleisteten, ehrenamtlichen Stunden „sind von allergrößtem Wert für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und eine gute Kultur des Miteinanders“, so Sridharan.