Feiertage mit Kontaktsperre : Ehepaar aus Buschdorf feiert mal ganz anders Ostern

Bonn Christel und Rolf Bartscher haben vier Kinder, acht Enkel und fünf Urenkel. Dieses Jahr müssen die Besuche der Familie ausfallen. Darum laufen die Feiertage etwas anders als gewöhnlich.

So ergeht es auch dem Ehepaar Christel und Rolf Bartscher aus Buschdorf. Normalerweise gehen die beiden am Samstagabend um 22 Uhr in die Ostermesse und plauschen danach in der Pfarrgemeinschaft noch ein bisschen mit den anderen Gottesdienstbesuchern. Und am Ostersonntag würde die Familie zu Besuch kommen. Vier Kinder haben sie, acht Enkelkinder und fünf Urenkel, erzählt der 90 Jahre alte Rolf Bartscher. Da kann das Haus so richtig voll werden. „Es würden sicher auch alle Platz finden“, erzählt Bartscher. „Aber in unserem Alter wäre das doch etwas zu viel. Deshalb kommen in der Regel unsere Kinder und die ältesten Enkel zu Ostern zu uns.“