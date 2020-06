Tausende Quellen handschriftlich verfasst : Ehemaliger Stadtarchivar veröffentlicht Buch über Bonn im Mittelalter

Bonn. Manfred van Rey hat den ersten Band seiner „Studien zur Geschichte von Bonn im Früh- und Hochmittelalter“ veröffentlicht. Schreiben ist nur eine von vielen Leidenschaften des früheren Bonner Stadtarchivars.

Es war ein für damalige Verhältnisse ungewöhnliches Projekt, das zur Gründung des Frauenklosters auf der Rheininsel Rolandswerth führte. 60 Personen aus etwa ebenso vielen Ortschaften rund um Bonn schenkten im Jahr 1143 für die Aufnahme ihrer Töchter in diesem Benediktinerinnenkonvent Besitztümer. Einige mussten einen Kredit aufnehmen, um ein Stück Land erwerben zu können, das sie dann abgeben konnten. Diese Mädchen stammten alle nicht aus adligem Hause, und das war der große Unterschied zu den bis dahin entstandenen Frauenklöstern etwa in Dietkirchen und Vilich.

Jetzt befindet sich die Insel nicht mehr auf Bonner Gebiet, warum also findet sie in einem Buch über die Geschichte der Stadt Erwähnung? „Die Insel gehörte zur Pfarrei Mehlem“, erklärt Manfred van Rey, früherer Direktor des Bonner Stadtarchivs, der das Buch geschrieben hat. Und Mehlem gehört seit 1969 zu Bonn. Van Rey fand diese Information in einer der vielen Urkunden und Dokumente, die er für seine Recherche gelesen und per Hand abgeschrieben hat.