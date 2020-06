Ab Juni 2019 : Bonner Polizei zieht Bilanz nach einem Jahr mit E-Scootern

Bonn Seit einem Jahr sind E-Scooter im Straßenverkehr zugelassen. Die Bonner Polizei zieht nun Bilanz. Unter anderem wurden 41 Unfälle mit Beteiligung von E-Scootern verzeichnet.

Seit einem Jahr sind E-Scooter Teil des Stadtbilds in Bonn, drei Anbieter stellen in der Bundesstadt ihre insgesamt 950 Zweiräder für den Verleih zur Verfügung. Nun zieht die Bonner Polizei Bilanz: Seit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung am 15. Juni 2019 seien insgesamt 41 Verkehrsunfälle mit E-Scootern registriert. Seit Juni 2019 seien bei 28 dieser Unfälle 30 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren in rund der Hälfte der Fälle die Scooter-Fahrer Unfallverursacher.