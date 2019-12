Seit 15. August in der Bundesstadt : E-Scooter-Firma „Lime“ zieht Fazit zu erstem Halbjahr in Bonn

E-Scooter der Anbieter Lime und Tier. Foto: Getty Images/hanohiki

Bonn Vor gut einem halben Jahr brachten Tier und die SWB die ersten E-Scooter auf die Bonner Straßen, später kam Lime hinzu. Zum Jahresende zieht der Verleiher eine erste Bilanz. Aus Sicht der Polizei verliefen die ersten Monate unauffällig.

Sie rollen über die Straßen und Fahrradwege, stehen vor allem in der Bonner Innenstadt - mal gut, mal weniger gut geparkt - an nahezu jeder Straßenecke und gehören gefühlt seit jeher zum Stadtbild: Dabei sind die ersten E-Scooter in Bonn erst seit gut einem halben Jahr unterwegs. „Tier Mobility“ brachte gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB) am 22. Juni die ersten elektrischen Miet-Roller auf die Straßen der Bundesstadt.

Seit dem 15. August stehen auch die E-Scooter von „Lime“ in Bonn zur Verfügung. Zum Jahresende zieht der Verleiher eine positive Bilanz: „Wir sind besonders stolz darauf, nach nur einem halben Jahr mit einer Flottengröße von 25.000 E-Scootern der größte Betreiber von Elektromobilität in Deutschland zu sein und den Menschen in Bonn nachhaltige und emissionsfreie Transportmöglichkeiten bieten zu können“, sagte Alexander Pfeil, General Manager des in Frankfurt am Main sitzenden Unternehmens. Wie viele Elektro-Roller Lime auf den Straßen Bonns anbietet, verrät der Verleiher „aus Wettbewerbsgründen“ nicht. Auch die Anzahl der Leihen und registrierten Nutzer bleiben im Geheimen.

Was Lime verrät: Besonders gefragt waren die Scooter, die der laut dem Verleiher aktivste Bonner Nutzer schon 166 mal nutzte, einer Mitteilung zufolge am Samstag, 12. Oktober. Eine Erklärung dafür liegt nicht auf der Hand. Eine Möglichkeit: das an dem Tag sonnige Herbstwetter.

Das Wochenende schrieb gleichzeitig auch ein dunkles Kapitel der E-Scooter in Bonn: In der Nacht zu Sonntag kollidierte damals auf dem Bonner Talweg ein 26-jähriger Scooter-Fahrer mit einem Taxi. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die Polizisten stellten in seiner Atemluft erheblichen Alkoholgeruch fest. In ihrem Zuständigkeitsbereich verzeichnete die Bonner Polizei seit dem Start der E-Scooter insgesamt 18 Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von E-Scootern.

Dass es durch die E-Scooter als zusätzliches Fortbewegungsmittel zu mehr Unfällen auf den Straßen kommt, kann die Polizei bislang nicht feststellen. „Wir verzeichnen keinen signifikanten Anstieg der Unfälle“, erklärt Simon Rott aus der Pressestelle der Bonner Behörde. Die Polizei bemängelt, dass weiterhin viele Menschen nicht wüssten, dass sie kein Spielzeug sondern ein Kraftfahrzeug führen. „Deshalb gelten die gleichen Promillegrenzen und Konsequenzen für Autofahrer“, so Rott. An 148 Fahrten unter Alkoholeinfluss, die die Polizei zwischen dem 1. Juni und dem 15. Dezember verzeichnete, seien in 23 Fällen E-Scooter-Fahrer beteiligt gewesen sein.

Die anfangs nicht nur in Bonn viel geführten Diskussionen rund um die Roller und ihre Sicherheit - sie scheinen offensichtlich abgenommen zu haben, die E-Scooter haben sich als Fortbewegungsmittel etabliert. Die Verleiher „Lime“ und „Tier“, der eine Anfrage des GA bis zum Dienstagmittag unbeantwortet ließ, werden mit ihren grün-weißen beziehungsweise türkisen Rollern auch im kommenden Jahr zum Stadtbild gehören.

Nicht bis dahin warten müssen Lime-Kunden auf ein neues Feature des Verleihers: Was etwa in Berlin, Hamburg und Köln schon möglich ist, gilt „Lime“ zufolge ab sofort auch für Bonn: „Nutzer des Online-Kartendienstes Google Maps finden ab sofort Routenplanung mit den E-Scootern von Lime direkt in der App“, heißt es in einer Mitteilung. Android sowie IOS-Nutzer können so sehen, ob ein Elektroroller von Lime verfügbar ist, wie lange es dauert, bis der E-Scooter erreicht ist und erhalten Infos zum Preis für die Fahrt, zur Reichweite des Akkus sowie zur Gesamtfahrzeit bis zum Ziel.