Lebensgefährlich verletzt : E-Scooter-Fahrer kollidiert in Bonn mit Taxi

E-Scooter-Fahrer kollidiert in Bonn mit Taxi

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Unfall auf dem Bonner Talweg.

Bonn Am Sonntag wurde ein E-Scooter-Fahrer in Bonn lebensgefährlich verletzt. Er war mit einem Taxi kollidiert. Auch Alkohol könnte eine Rolle gespielt haben.

Ein 26-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Ermekeilstraße lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Sonntag um 3.10 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. An der Einmündung zum Bonner Talweg nahm er einem 62-jährigen Taxifahrer die Vorfahrt, der den Bonner Talweg in Richtung Reuterstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 26-Jährige nach Zeugenberichten auf die Straße geschleudert wurde.