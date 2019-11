Ab März 2020 mit neuer Kirchenleitung : Dietmar Pistorius wird neuer Superintendent

Bonn Bei der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Bonn setzte sich der Troisdorfer Pfarrer gegen seine Bonner Pfarrkollegin Wibke Janssen durch

Dietmar Pistorius ist am Samstag auf der Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Bonn, für viele überraschend, zum neuen Superintendenten für 58.000 Protestanten in Bonn-Stadt, Alfter und Bornheim gewählt worden. Der 53-jährige Troisdorfer Pfarrer erlangte gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen und wird im März 2020 die Nachfolge von Eckart Wüster antreten, der nach 19 Jahren in Ruhestand geht.