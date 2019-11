Ab März 2020 mit neuer Kirchenleitung : Dietmar Pistorius wird neuer Superintendent

Bonn Bei der Synode des Kirchenkreises Bonn setzt sich der Troisdorfer Pfarrer gegen die Bonnerin Wibke Janssen durch. Der Pfarrer aus Troisdorf erlangte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und wird im März auf Eckart Wüster folgen.

Dietmar Pistorius (53) ist am Samstag auf der Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Bonn, für viele überraschend, zum Superintendenten für 58 000 Protestanten im Stadtbezirk Bonn, in Alfter und Bornheim gewählt worden.

Der Troisdorfer Pfarrer erlangte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und wird im März auf Eckart Wüster folgen, der nach 19 Jahren in Ruhestand geht. „Ich freue mich auf die Herausforderung und werde auch mit meiner Mitbewerberin, Pfarrerin Wibke Janssen, gut zusammenarbeiten“, erklärte der vierfache Familienvater. Zuvor hatten sich beide der Synode gestellt und mit pointierter, zuweilen kämpferischer Argumentation einen überzeugenden Eindruck hinterlassen.

Bei der Befragung durch die Synodalen war spürbar, dass viele Frauen für die schon im Bonner Kreissynodalvorstand mitentscheidende Janssen stimmen würden. Pistorius aus dem Kirchenkreis An Sieg und Rhein wurde mit fordernderen Fragen konfrontiert. „Vielleicht hat mein Blick von außen den Ausschlag gegeben“, sagte der 53-Jährige später. Pistorius hatte sich als erfahrener Gemeindepfarrer mit Zusatzqualifikation Mediator präsentiert. „Ich will die geistliche Leitung übernehmen und nicht Aufsichtsrat sein.“ Dabei wolle er auf eine gute Kooperation mit dem Kreissynodalvorstand und der Landeskirche bauen. „Die Synode bleibt für alles in Steuerungsfunktion.“