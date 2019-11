Unter den Top 3 : Dieser Bonner Döner gehört zu den besten Deutschlands

Bonn Das internationale Reiseportal „Big 7 Travel“ hat die 25 besten Döner in Deutschland gekürt. Auf Rang drei landet dabei auch ein Bonner Imbiss, der sich gegen namhafte Konkurrenz aus Köln und Berlin durchsetzte.

In der Begründung lobten die Experten das geschmackvolle Fleisch, das im Döner-Sandwich und in der Teigrolle verkauft wird. Auch die Falafel aus dem „Vivats Grill“ habe einen guten Ruf. „Man kann nicht einfach durch Bonn gehen ohne hier einen Döner zu holen“, heißt es in der Begründung.