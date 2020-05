Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie : Diese neuen Regeln gelten beim Freibad-Besuch in Bonn

Das Freibad in Rüngsdorf: Ab Donnerstag können Schwimmer hier wieder Abkühlung suchen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Donnerstag öffnet als erstes der Bonner Freibäder das Panoramabad Rüngsdorf, wegen der Corona-Pandemie jedoch mit zahlreichen Einschränkungen. Wir erklären, welche Regeln auf die Besucher zukommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Stefan Knopp

Alle diejenigen, die unbedingt am Donnerstag ins Freibad wollen, sollten den Mittwoch an einem internettauglichen Elektrogerät verbringen und die Bäder-Seite der Stadt Bonn im Blick behalten. Denn im Lauf des Tages wird dort der Ticketverkauf freigeschaltet, kündigte der Leiter des Sport- und Bäderamtes Stefan Günther am Dienstag auf einer Pressekonferenz auf dem Gelände des Panoramabades Rüngsdorf an. Und nur dort kann man bis auf Weiteres Eintrittskarten für den Freibadspaß in den Bonner Bädern erwerben.

Das „Rüngsi“ öffnet als erstes seine Pforten und wird, erläuterte die Sport und Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger, für einen zweiwöchigen Testbetrieb unter Pandemie-Bedingungen herhalten. Freibadfreunde müssen also erstmal einen weiteren Weg in Kauf nehmen. Man will lernen, wie das Konzept funktioniert und wo es womöglich noch angepasst werden muss – etwa in der Frage, wie Menschen, vor allem ältere, an Tickets kommen, die keine Erfahrung mit dem Internet haben. Römerbad, Friesi, Hardtbergbad und Melbbad folgen am 30. Mai, das Ennertbad wegen noch laufender Sanierungsarbeiten etwas später.

Pandemie-Bedingungen, das bedeute vor allem eins, so Schneider-Bönninger: Abstand halten. Um das gewährleisten zu können, dürfen maximal 500 Personen gleichzeitig im Rüngsi sein, und der Badbetrieb wird in drei Zeitblöcke aufgeteilt: Die Frühschwimmer kommen von 6.30 bis 9 Uhr – aber nur unter der Woche, nicht an Wochenenden und Feiertagen, weswegen es an Christi Himmelfahrt erst um 10 Uhr im Panoramabad losgeht –, danach gibt es die Blöcke 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr. In den Zwischenzeiten müssen alle Badegäste raus, dann werden vor allem die Umkleiden und Duschbereiche desinfiziert. Damit das zügig vonstatten geht, werden laut Günther externe Hilfskräfte die Badmitarbeiter unterstützen.

Noch nicht in Badekleidung, aber voller Vorfreude auf die Freibadsaison: Stefan Günther, Birgit Schneider-Bönninger, und Ashok Sridharan. Foto: Benjamin Westhoff

Tickets werden für je einen dieser Blöcke gekauft. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder 1,50 Euro, Gruppenkarten kosten 6 Euro. Saison- oder Tageskarten wird es damit nicht geben, darüber hinaus müssen die Käufer online ihre Kontaktdaten angeben, die im Restaurant. Weiterhin wird nur jede zweite Einzelkabine genutzt, die Sammelumkleiden bleiben ohnehin zu, und auch nicht jedes Schließfach steht zur Verfügung. Ansonsten sollen Erwachsene einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten, auch im Wasser. Für Kinder gelten die gleichen Ansagen wie auf Spielplätzen. Man könne Kontakte nicht ausschließen, solle aber aufmerksam bleiben, so Günther. Die Ansteckungsgefahr im Wasser sei gering. „Das Virus soll im Wasser nicht übertragen werden, soweit wir wissen“, sagte er.

Die Sprungtürme sind offen, das Badpersonal sorgt dafür, dass davor Abstand eingehalten wird. Die Rutsche werde nur dann in Betrieb genommen, wenn Mitarbeiter dafür zur Verfügung stehen, sagte Badleiter Peter Baumgartner. Im Gastronomiebereich gelten die Regeln wie anderswo auch.

Es sei ein dynamisches Konzept, sagten die Verantwortlichen. Sprich, Anpassungen sind jederzeit möglich. Es sei eine kollektive Aufgabe, „ein Stück Normalität, ein Stück Lebensfreude und ein bisschen Urlaubsstimmung zu vermitteln“, sagte Schneider-Bönninger. Oberbürgermeister Ashok Sridharan freute sich jedenfalls darüber, dass die Freibäder nach und nach wieder öffnen. „Es ist ein Stück Urlaub in der eignen Stadt.“

Schul- und Vereinsschwimmen haben in diesem Konzept das Nachsehen. Man müsse kurzfristig alternative Lösungen prüfen, heißt es von Seiten der Stadt, etwa die Nutzung von Hallenbädern im Hardtbergbad und im Sportpark Nord. Da bei Schwimmkursen der Körperkontakt notwendig wäre, entfallen diese bis auf Weiteres.